“Parijs gastheer voor Olympische Spelen in 2024, Los Angeles in 2028”

Brussel - Het Internationaal Olympisch Comité zou de organisatie van de Olympische Spelen van 2024 toewijzen aan Parijs. Los Angeles krijgt in dat scenario de Spelen van 2028. Het nieuws staat op de website van de Wall Street Journal.

Parijs en LA zijn de enige kandidaten voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2024. Het IOC vindt beide kandidaturen uitstekend en wil die daarom niet “verliezen”. Zo is het heel waarschijnlijk dat op 13 september tijdens de IOC-sessie in Peru de Spelen van 2024 en 2028 gelijktijdig worden toegewezen. Op 9 juni plant het IOC daarover alvast een buitengewone vergadering van zijn Uitvoerend Comité in Lausanne.

Volgens de Wall Street Journal heeft IOC-voorzitter Thomas Bach aan Los Angeles een financiële compensatie beloofd als de Californische stad ermee akkoord gaat pas in 2028 organisator van de Spelen te zijn. Als compensatie wordt een bedrag van 2 miljard dollar genoemd.