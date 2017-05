In groep naar zee? Duid een ‘buddy’ aan

Naar zee gaan met vrienden wordt binnenkort misschien wat minder ontspannend, als het van de redders afhangt. Want zij willen dat er per gezelschap een ‘buddy’ wordt aangeduid, die ervoor moet zorgen dat de rest niet in zijn ongeluk sukkelt.

Bob kenden we al. Die ene held die geen druppel alcohol aanraakt en ons na een avondje stappen veilig naar huis brengt. Het is een begrip. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil nu ook een campagne van die allure aan de kust. Eentje die ons gedrag op het strand voorgoed moet veranderen. “Dankzij Bob weet iedereen dat het niet oké is om dronken achter het stuur te gaan zitten”, zegt Jan Seys van het VLIZ. “Wij willen dat iedereen ook wat meer sociale verantwoordelijkheid opneemt aan de kust.”

Foto: ISOPIX

Babbeltje met redders

Want ook al is de Belgische kust bij de best bewaakte ter wereld, het loopt nog geregeld mis. Buddies – de naam is nog onder voorbehoud – moeten voortaan mee een oogje in het zeil houden. “Het is de bedoeling dat je iemand aanduidt wanneer je met een groepje vrienden of in familieverband naar zee gaat”, zegt Seys. “Iemand die op de rest van het gezelschap let. Niet dat de buddies zelf moeten ingrijpen als het misloopt, maar ze zouden op voorhand wel op zijn minst moeten kijken waar de reddersposten zijn en eventueel al een babbeltje slaan met de redders. Zo kunnen ze hen meteen waarschuwen als er iets gebeurt. Een redder heeft maar twee ogen. Als je er per groepje van vijf twee toevoegt, heb je er misschien wel duizend.”

Vraag is of mensen bereid zullen zijn om een stukje plezier en vrijheid op te offeren. Want terwijl de rest van het gezelschap in zee duikt, moet de buddy vanop het strand alles in de gaten houden. “Dat hoeft niet per se één iemand te zijn”, zegt Seys. “Buddies kunnen elkaar afwisselen. Maar we beseffen dat dit een werk van ­lange adem zal zijn.”

Pas tegen volgende zomer zal de campagne helemaal uitgewerkt worden.