Actiecomité vraagt uitbreiding tolheffing

Baarle-Hertog - Het centrum van Baarle krijgt sinds de invoering van de kilometerheffing in België meer zwaar verkeer te slikken. De actiegroep ‘Stop doorgaand vrachtwagen­verkeer’ heeft daarom een brief geschreven naar Vlaams ­minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

In de brief wordt gevraagd om het ­Belgische traject van de weg tussen Turnhout en Baarle mee op te nemen in de routes met kilometerheffing. De minister heeft geantwoord dat eerst objectief moet waargenomen worden of er meer vrachtwagens langs de gewestwegen rijden door de kilometerheffing. Een definitief rapport is pas klaar in het najaar.

Met de geplande aanleg van de randweg in Baarle wordt het centrum over enkele jaren sowieso verkeersluw.