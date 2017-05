Van Looveren na zeven maanden als schepen als lijsttrekker CD&V

Geel - Het partijbestuur van de Geelse CD&V heeft schepen Ben Van Looveren aangeduid als lijsttrekker voor de verkiezingen van volgend jaar. De zelfstandige ingenieur zetelt nog maar goed een halfjaar in het college.

Ben Van Looveren maakt plots een opvallende blitzcarrière binnen de Geelse CD&V-afdeling, waarin hij in meerdere opzichten de opvolger van Leen Beke mag genoemd worden. Want in september vorig jaar kwam hij in haar plaats in het Geelse schepencollege, toen dit stemmenkanon besloot een nieuwe professionele stap te zetten naar een voltijdse job in de privésector. Nog geen acht maanden later raakt bekend dat hij bovendien haar plaats inneemt bovenaan de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen eind volgend jaar.

Unanieme voordracht

Van Looveren haalde als 28-jarige bij de vorige stembusgang vanop de 19de plaats op de lijst 714 voorkeurstemmen voor zijn partij, goed voor de tweede opvolgersplaats. Maar de partij heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de altijd nog maar 32-jarige zelfstandige ingenieur in 2018 een sterk resultaat neerzet. Zijn voordracht als lijsttrekker was unaniem: “Ben heeft op die korte tijd als schepen laten blijken over alle capaciteiten te beschikken om de eerste plaats in te nemen op de CD&V-lijst voor de gemeente­raadsverkiezingen.”

OCMW-voorzitter Griet Smaers wordt binnenkort veertig, maar is intussen politiek erg beslagen. Ze is ook volksvertegenwoordiger in de Kamer. Vanop de tweede plek op de CD&V-lijst hoopt ze bij de Vlaamse en federale parlementsverkiezingen in 2019 haar termijn op een hoger politiek echelon nog te kunnen verlengen.