Leuvensesteenweg deze zomer grote werf

Mechelen / Muizen - De Leuvensesteenweg in Mechelen is deze zomer gedurende enkele weken in fases afgesloten voor een groot onderhoud.

Tussen de Hamerstraat tot voorbij dierenpark Planckendael in Muizen op de grens met Hever (Boortmeerbeek) wordt het asfalt vernieuwd. De werkzaamheden starten in de loop van augustus en duren zeker een maand.

“De kans bestaat dat er ook’s nachts wordt gewerkt, als dat niet voor te veel hinder zorgt bij de bewoners”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). Hij kondigde de werken maandagavond aan tijdens een bewonersvergadering in de wijk Arsenaal.

Het doorgaand verkeer wordt tijdens de werken omgeleid via de N267 met de Trianonlaan, de Trianondreef en de Molenheidebaan in Hever (Boortmeerbeek) en Hofstade (Zemst) en zo naar de E19. Mogelijk blijft het wel mogelijk om via de Leuvensesteenweg uit te rijden. Meer details volgen later. Vermoedelijk starten de werken op maandag 21 augustus.