Plannen voor jachthaven aan vaart concreter

Op het kanaal Leuven-Dijle is er vandaag ook al een jachthaven. Foto: Jan Smets

Mechelen - De plannen voor een nieuwe jachthaven aan de Leuvense Vaart in Mechelen nemen stilaan concretere vormen aan. Dat zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

“Veel details kunnen we nog niet geven, want de gesprekken lopen nog. Het is alleszins de bedoeling om aan het kanaal op de site van het vroegere bommenkot een jachthaven te realiseren. Rond het haventje zouden dan woningen komen”, vertelt Somers.

Hij geeft ook aan dat er gesprekken lopen met een bedrijf dat zich op de Arsenaalsite achter het station wil vestigen. Dat zou ongeveer op de plek komen waar vroeger het Bowling center stond. Voor de rest van het 95 hectare grote gebied lopen nog studies en voorbereidend onderzoek.