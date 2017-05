Stad legt parking in wijk Arsenaal opnieuw aan

Mechelen - De bewonersparking op de hoek van de Aambeeld- en de Draaibankstraat in de wijk Arsenaal in Mechelen krijgt een definitief karakter. De stad laat ze in het voorjaar van 2018 aanleggen.

“Er zal plek zijn voor 27 wagens”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). Hij heeft de plannen maandagavond bekendgemaakt tijdens een bewonersvergadering. In de wijk is er grote parkeerdruk. Eerder dit jaar zorgde de stad al voor 16 extra parkeerplaatsen door parkeervakken te herschikken.

“We zijn er ons van bewust dat het parkeerprobleem daarmee niet opgelost. Anderzijds is het onmogelijk om met belastinggeld garages te bouwen voor bewoners. Dat zou niet correct zijn tegenover Mechelaars die zelf investeren in een garage en ook belastingen betalen”, legt Somers uit.