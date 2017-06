3 comfy schoenentrends voor deze zomer

Een paar zomerse schoenen die voor de nodige verfrissing zorgen én on trend zijn? Met deze 3 schoenentrends zet je deze zomer je beste voetje voor. Spoiler alert: ze zijn nog eens comfortabel ook!

1. Espadrilles

De espadrilles zijn deze zomer terug van…nooit weggeweest! De espadrille blijft het goed doen en daar zijn we blij om. Een espadrille kun je perfect gekleed dragen en zit tegelijkertijd ook comfortabel (bye bye blaren!). Bovendien zijn espadrilles eindeloos te combineren: kies voor een hak als je ze onder een jurk of rok wilt aandoen en kies voor een plat paar in combinatie met een stoere boyfriend jeans of short.

2. Muiltjes

Gucci zet deze zomer de muiltjes – schoenen ‘waarvan de achterkant ontbreekt’ zeg maar - terug op de kaart. Hoewel Gucci loafers als muiltjes introduceerde, zien we meer en meer zomerse varianten in de vorm van geklede slippers, sandalen en pumps.

3. Instappers

Maak kennis met de oorzaak van ons verlangen naar een eindeloze zomer: instappers! Comfort ten top en oh zo fris aan onze voeten. Droeg je ze andere jaren enkel op het strand of in de buurt van een zwembad, dan kun je deze zomer je instekers ook aantrekken om een terrasje mee te pikken. Met een elegante strik als eye catcher of een paar in een metallic kleur ben je deze zomer helemaal on trend!