VN-secretaris-generaal: “De wereld is een puinhoop, klimaatakkoord is absoluut noodzakelijk”

Het is “absoluut essentieel” dat het klimaatakkoord van Parijs wordt toegepast. Dat heeft secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres dinsdag gezegd, nu de wereld wacht op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om zijn land al of niet terug te trekken uit het akkoord.

“De wereld is een puinhoop”, zei Guterres tijdens een toespraak in Stern School of Business aan de universiteit van New York. “De effecten van de klimaatverandering zijn al voelbaar overal ter wereld. Ze zijn gevaarlijk en worden erger. Het is absoluut noodzakelijk dat de wereld het klimaatakkoord van Parijs implementeert - en we zullen die plicht met een groeiende ambitie tot een goed einde brengen.”

Guterres verklaarde dat hij aan het proberen is om de Trump-administratie te overtuigen om in het akkoord te blijven, maar voegde toe dat “overheden niet alles zijn”. Hij moedigde de Amerikaanse steden, staten en bedrijven aan om geëngageerd te blijven in het akkoord, zelfs al zouden de VS zich terugtrekken.

“Klimaatverandering is onbetwistbaar, klimaatactie is onstuitbaar en klimaatoplossingen bieden mogelijkheden die onmiskenbaar zijn”, aldus Guterres.

Op de vraag wat mensen zelf kunnen doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, antwoordde de secretaris-generaal dat “je bij het stemmen moet denken aan je eigen kleinkinderen of de kleinkinderen van je buren”.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres Foto: AFP

195 landen

President Trump kondigde afgelopen weekend aan dat hij “volgende week” (deze week, red.) een beslissing zal nemen over het klimaatakkoord. Ingewijden verklaarden vorige week volgens Amerikaanse media dat Trump zou gekozen hebben om het akkoord te verlaten, maar dat is nog niet bevestigd. Andere bronnen meldden dan weer dat Trump in het akkoord zou blijven, maar de Amerikaanse inspanningen die daarbij horen zou herbekijken. Het Witte Huis stelde vorige week nog dat het akkoord slecht is voor de Amerikaanse groei.

Het klimaatakkoord van Parijs werd in december 2015 ondertekend door 195 landen en heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Ondertussen hebben 147 landen - waaronder de Verenigde Staten - het akkoord geratificeerd.