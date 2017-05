Stal brandt uit: 26.000 kuikens komen om het leven

Oud-Turnhout - Twee stallen op een kippenboerderij in Oud-Turnhout zijn dinsdagnacht door een brand in de as gelegd. Daarbij zouden 26.000 kuikens om het leven zijn gekomen, meldt de VRT.

De brand brak rond 2.15 uur uit in de kippenstal. Een tweede stal vatte vuur omdat de vlammen oversloegen op een petroleumvat. Hierdoor hebben 26.000 kuikens het voorval niet overleefd.

Toen de brandweer ter plaatse kwam om het vuur te bestrijden, waren de vlammen ook overgeslagen op de ladderwagen, die helemaal is uitgebrand. Een brandweerman werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij zich mistrapte in een put. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk.