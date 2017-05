“Ik kap niet op De Lijn, meneer Descheemaecker, ik schoffeer niemand, ik wil gewoon degelijk openbaar vervoer”

Liefst elf miljoen mensen hebben in 2016 beslist om geen gebruik meer te maken van de diensten van De Lijn. Zij zitten dus niet meer in de reizigerscijfers die gisteren gepresenteerd werden. De directie van De Lijn vindt dat geen drama: het waren vooral de mensen die niet betaalden, de inkomsten blijven op peil. Niks aan de hand dus. Dat iedereen nu maar eens ophoudt met op De Lijn te kappen, zei voorzitter Descheemaecker met volle overtuiging.

Dat de voorbije jaren zo veel mensen gratis reden, kon niet blijven duren. Het openbaar vervoer wordt voor het grootste deel betaald met belastinggeld. Dan laat je alleen mensen gratis rijden die zich geen ticket kunnen veroorloven. Tot daar klopt de redenering.

Maar vragen directeur Roger Kesteloot en voorzitter Marc Descheemaecker zich dan nooit af waar al die mensen naartoe zijn? Hoe verplaatsen ze zich nu dan? En waarom zijn ze niet bereid om te betalen voor hun openbaar vervoer? Vooral die laatste vraag zou Kesteloot en Descheemaecker uit hun slaap moeten houden: waarom betalen klanten ons? Wat willen ze voor hun geld? Wel heren, ze willen op een veilige, comfortabele manier zo vlot mogelijk en volgens een betrouwbare dienstregeling van de ene plek naar de andere. Ze willen geen overvolle trams en bussen waarvan ze niet weten wanneer die precies rijden, ze willen fatsoenlijke aankondigingsborden, ze willen niet elke keer in het ongewisse gelaten worden als een bus niet opdaagt, ze willen op tram en bus kunnen rekenen. En dat kunnen ze nu niet. Daarom zijn veel mensen afgehaakt. En als er niets verandert, zullen er nog meer dat doen. En dan zal De Lijn het wél voelen aan de eindafrekening, want deze mensen betalen wél voor hun ticket.

En daarom zijn de Vlamingen zo boos op De Lijn, omdat die niet de service biedt waarvoor ze betalen, omdat dat al vele jaren zo is en een aantal pijnpunten maar niet opgelost geraakt: kruispunten met voorrang voor bus en tram, aparte busbanen, voldoende materieel, genoeg chauffeurs, propere bushaltes en pre-metrostations...

Kan De Lijn dat allemaal niet alleen verwezenlijken? Is het ook de schuld van de Vlaamse regering, van Wegen en Verkeer, van de stadsbesturen? Werk dan samen, stel desnoods een intendant aan die iedereen rond de tafel brengt en de zaken een voor een aanpakt. In deze tijden van klimaatopwarming en eindeloze files kunnen we zo niet blijven aanmodderen. En een beetje arrogant zitten afgeven op iedereen die kritiek heeft op de gang van zaken is dan helemaal misplaatst.

Ik kap niet op De Lijn, meneer Descheemaecker, ik schoffeer niemand, ik wil gewoon degelijk openbaar vervoer. En zolang dat er niet is, zal deze krant het blijven eisen.