Antwerpen - In de hippe Kammenstraat in hartje Antwerpen opent vanavond de koffiebar Amici, die gerund wordt door mensen met een mentale beperking. “Deze mensen willen meedraaien in de maatschappij, maar die kansen zijn er nauwelijks. Daarom creëren we ze zelf”, zegt Pieter Wieërs.

De toog is speciaal op maat gemaakt, de koffie komt van Vascobelo en de kersverse barista’s hebben een opleiding van drie maanden achter de rug. “We willen dat alles net zo goed is als in een gewone koffiebar”, ...