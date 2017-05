William Boeva ontmoet dokter die hem 21 cm langer maakte voor het eerst in 13 jaar

Stand-upcomedian William Boeva (27) is dinsdag op bezoek geweest bij de Poolse dokter die hem als kind heeft behandeld om hem langer te maken. Het was voor hen allebei een emotioneel weerzien, bleek dinsdagavond in Gert Late Night.

Op zijn derde ontdekten zijn ouders dat William pseudo achondroplast was, wat inhoudt dat zijn lichaam normaal is maar zijn ledematen dwerggroei hebben. De dokter heeft hem toen behandeld in een ziekenhuis in Namen om zijn ledematen uit te rekken.

Boeva werd veertien of vijftien keer geopereerd. Na iedere operatie moest hij opnieuw leren lopen. Zijn benen werden in totaal 21 cm verlengd, zijn armen 11 cm.

“Het was dertien jaar geleden dat ik hem voor het laatst gezien had”, vertelde de Antwerpenaar op de boot van Gert Verhulst. “Die man heeft veel betekend in mijn leven. Hij heeft me een beetje gemaakt tot wie ik ben. In die tijd zag hij mij bijna elke dag.”