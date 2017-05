Met knikkende knieën op weg naar ‘de knip’ van de Leien: Gedoemd tot de binnenstad

Antwerpen -

De Antwerpse Leien worden vanaf 5 juni onderbroken ter hoogte van het Operaplein, en dat tot begin 2019. Deze ‘knip’ van de grote verkeersader wordt door iedereen die de stad in of uit moet rijden met argusogen gevolgd. Dreigen we ons hopeloos vast te rijden? Hoe kunnen we dat vermijden? En wat betekent dit voor wie woont en werkt in de binnenstad? Onze mobiliteitsreeks ‘De knip van de Leien’ biedt antwoorden en reikt alternatieven aan. Vandaag deel 1: gedoemd tot de binnenstad.