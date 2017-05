Districtsbestuur niet blij met hangars op Spoor Oost

Borgerhout - Het Borgerhoutse districtsbestuur sprak tijdens de districtsraad dinsdagavond een ongunstig advies uit naar de stad toe over de integratie van de Scheldekaaihangars op de site Spoor Oost. “Dit geld kan beter besteed worden”, oppert Stefan Lauwers (Groen).

Als alles volgens plan verloopt, verhuizen dit najaar drie historische hangars van de Scheldekaaien naar Spoor Oost. De verhuis kadert in de heraanleg van de Scheldekaaien en moet inspelen op de vraag naar beschutting. Het stadsbestuur kreeg daarvoor 1,1 miljoen euro aan fondsen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Maar de komst van de hangars is niet helemaal naar de zin van de Borgerhoutse meerderheidspartijen sp.a, Groen en PVDA. “Op het eerste gezicht lijkt dit een charmant voorstel. Maar dit bedrag kan veel beter besteed worden aan een totaalconcept voor Spoor Oost”, zegt Lauwers. “De kost om dit stuk erfgoed te verplaatsen is te duur voor wat het is. We willen dat er een andere plek voor de drie hangars wordt gezocht.”

Districtsvoorzitster Stephanie Van Houtven (sp.a) treedt Lauwers bij. “Wij zijn niet tegen beschutting, maar Spoor Oost is geen parking voor dingen die weg moeten uit de stad.”

“Verstandige beslissing”

Oppositiepartij N-VA reageert verontwaardigd. “Zeker nu Wintervuur hier tijdens de eindejaarsperiode zal doorgaan, zijn die hangars meer dan welkom. Ze bieden een enorme oppervlakte waaronder kan worden geschuild”, zegt districtsraadslid Patrick Paredaens (N-VA). “En ze hebben ook nog eens een mooie historische waarde. Dat we voor de verhuis ervan dan ook nog een Europees fonds ter beschikking hebben, daarvoor zou dit bestuur zijn beide handen mogen kussen.”

Ook schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) begrijpt de reactie van het districtsbestuur niet. “De verhuis van de hangars naar Spoor Oost is een verstandige beslissing. Je breekt de open structuur van het terrein en tegelijkertijd bied je de mogelijkheid om bij minder weer evenementen gewoon te laten doorgaan.”