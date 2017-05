Vierde diefstal van bloemen aan urne overleden vader: “Harteloze daad”

Schandalig, respectloos, degoutant. Woorden schieten Koen, Paul, Peter en hun zus Karine Geens tekort om uit te drukken wat ze vinden van de vierde diefstal van bloemen bij de urne van hun overleden vader René.

Het is op 14 juni zes jaar geleden dat René Geens onverwacht overleed op 81-jarige leeftijd. Hij wordt nog altijd erg gemist in de wijk Bloemendaal waar hij een graag gezien figuur en helpende hand was.

“De asse van vader ligt in het urnenveld van de begraafplaats in Schoten. Bijna wekelijks passeer ik hier. Ook mijn broers en zus komen geregeld langs om hem te gedenken en deze plek in ere te houden. Vader was een door en door goed mens”, zegt Peter.

René werkte ook graag in de tuin. “Hij kweekte onder meer fuchsia’s. En het waren niet toevallig die bloemen die onze zus Karine in twee bloempotjes bij zijn urne had gezet vorig weekend. Toen ik een dag later zelf ging voor een ingetogen moment met vader, waren ze verdwenen”, vertelt Koen nog steeds verbouwereerd.

Klacht

Koen en Peter willen hun boosheid en frustratie dit keer delen omdat het al de vierde keer is dat er bloemen van de laatste rustplaats van hun vader gestolen worden. “Het was diefstal. Ik kan geen andere uitleg verzinnen. Door wie? Geen idee. Het gaat ons natuurlijk niet om die paar euro die we voor die fuchsia’s betaald hebben, maar om de harteloosheid van de daad.””

Intussen heeft zoon Paul klacht tegen onbekenden ingediend bij de lokale politie. Een goede beslissing, vindt commissaris Roel Mahieu. “Van 2015 tot nu werden 15 processen-verbaal opgesteld naar aanleiding van diefstal op de begraafplaats. Geen grootschalig probleem misschien, maar de impact op de slachtoffers is niet te onderschatten. We sturen onze patrouilles geregeld naar het kerkhof om toezicht te houden.”

Mahieu adviseert andere slachtoffers het voorbeeld van de familie Geens te volgen en officieel klacht in te dienen. “Dat kan relatief eenvoudig. Er liggen op het kerkhof formulieren die slachtoffers kunnen gebruiken.”