Foorkramers liggen niet wakker van knip van Leien: “Onze lokroep is sterk genoeg”

De opbouw is in volle gang, met als een van de grootste attracties de XXL, die durvers wel 50 meter hoog de lucht in zwiert. Foto: Wim Hendrix

Zaterdag is het opnieuw tijd voor de kermis der kermissen. Voor het derde jaar op rij vindt de Sinksenfoor plaats op de site van Park Spoor Oost. Elk jaar leren de foorkramers bij over de locatie.

“Uit een enquête bij de bezoekers van de Sinksenfoor vorig jaar bleek dat 70% van onze bezoekers komt voor het eten en drinken”, zegt Jean-François Vlasselaerts, spreekbuis van de foorkramers. “Daarom hebben we Jeroen Meus gevraagd om peter te worden van de Sinksenfoor. Zo wordt het culinaire nog meer in de kijker gezet. In het midden van de site wordt de food court ook wat groter.”

Dat de Sinksenfoor samenvalt met de knip van de Leien en het verkeer dat langs onder meer de Singel wordt geleid aan Spoor Oost, baart de foorkramers niet echt zorgen. “Mensen vinden hun weg ondertussen wel naar ons. Vorig jaar was een groot succes ondanks het slechte weer. Wie naar de Sinksenfoor wil komen, laat zich niet zomaar tegenhouden. De lokroep van de flitsende lichten die je ziet als je op de Ring rijdt, is groot genoeg.”

Betalend parkeren

Volgens schepen van Markten en Foren Ludo Van Campenhout (N-VA) is er een betaalparking met driehonderd plaatsen aan de Buurtspoorweglei. “Het betalend parkeren in de omliggende woonzones wordt uitgebreid tot 22u, zeven dagen op zeven. Dat doen we om de parkeerdruk daar te verlichten.” Verder is de site ook bereikbaar met het openbaar vervoer. Tram en bus stoppen aan halte Schijnpoort. En er komen extra fietsenstallingen.

De site is intussen in volle opbouw voor de opening zaterdag. Gisteren ging de XXL omhoog, een van de grootste attracties, die 50 meter de lucht ingaat. “Er zijn dit jaar ook een aantal nieuwe attracties. Zo is er de Tiki Surf, een waterattractie voor jong en oud. Ook de Take Off is nieuw voor de durfallen, dat is een attractie die zowel draait als opstijgt”, aldus Vlasselaerts.