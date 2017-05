Jaarrapport De Lijn: 134 kandidaten, maar slechts 4 zijn geschikt als tram- en busbestuurder

“Buschauffeur is een zittend beroep. Als je dan al kampt met overgewicht, kan het problematisch zijn”, luidt het bij de vakbond. Foto: Victoriano Moreno

De Lijn Antwerpen ondervindt de grootste moeite om geschikte tram- en busbestuurders te vinden. Van de 134 kandidaten bleken slechts 4 geschikt te zijn. De raad van bestuur van De Lijn bekijkt vandaag of de voorwaarden niet te streng zijn.

“Zou ik wel in aanmerking komen voor de job als bus- of trambestuurder?”, vraagt Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA) zich af als ze de voorwaarden leest.

Als slechts 4 van de 134 kandidaten geschikt zijn, dan schort er volgens De Ridder toch iets aan de toelatingsvoorwaarden. “Zo moeten ze bijna perfect zicht hebben”, zegt het parlementslid. “Er zijn voorwaarden rond het gewicht van de chauffeur. Wie spataders heeft, valt ook al uit de boot. Als De Lijn Antwerpen op korte termijn 300 vacatures moet vullen, dan zal dat met deze voorwaarden niet lukken.”

Zomerregeling

De Lijn staat daadwerkelijk voor een grote uitdaging. Het personeelstekort is het belangrijkste argument waarom de openbare vervoermaatschappij al in juni begint met de zomerregeling in Antwerpen.

De raad van bestuur van De Lijn gaat vandaag bekijken of een aanpassing van de voorwaarden nodig is. “Chauffeurs zijn een knelpuntberoep en niet alleen bij De Lijn”, zegt Marc Descheemaecker, voorzitter van De Lijn. “We zoeken nog minstens 40 tot 50 nieuwe chauffeurs. Vooral op de trajecten tussen Antwerpen en Brussel zitten we met een tekort aan personeel.”

“Het is huilen met de pet op”, zegt Jo Van der Herten van ACV Openbare Diensten De Lijn. “Ik vrees dat de melk al zo is afgeroomd dat er nog alleen water overblijft. Op de jobdagen zien we weinig kandidaten en kandidaten die helemaal niet geschikt zijn.”