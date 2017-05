Stijn Vandenbroucke verlaat West Ham United als hoofd van medische staf

West Ham United heeft afscheid genomen van Stijn Vandenbroucke als hoofd van de medische staf. Dat meldde de Premier League-club dinsdag op de clubwebsite. De Belg trad in 2009 als fysiotherapeut in dienst bij “The Hammers”, maar gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging.

“Stijn maakte sinds zijn aankomst bij de club meteen indruk op de raad van bestuur”, aldus David Sullivan, medevoorzitter van West Ham. “Hij groeide dankzij zijn vakkennis vervolgens door tot hoofd van de medische staf en legde de lat hoger met een ambitieuze filosofie. Hij creëerde een sterke en professionele relatie met alle departementen binnen de club, de spelers, de manager en het bestuur. Hij speelde ook een rol in de overgang naar het London Stadium en het nieuwe trainingscomplex op Rush Green. We hebben allemaal genoten van de samenwerking met Stijn en we wensen hem en zijn familie het beste toe.”

Vandenbroucke wordt bij West Ham als hoofd van de medische staf opgevolgd door de Brit Gary Lewin. De 53-jarige Lewin was sinds 2008 aan de slag bij het Engelse nationale voetbalelftal. Hij werd vooral bekend toen hij op het WK 2014 in Brazilië afgevoerd moest worden met een enkelbreuk na het vieren van een Engels doelpunt.