Restaurant vervangt verfwinkel ‘In de Balans’

Antwerpen - Na vier jaar leegstand brengt een gastronomisch restaurant weer leven in het historische pand ‘In de Balans’ op de Kaasrui.

Droefenis alom in februari 2013, toen ‘In de Balans’ de deuren sloot. Het icoon was de oudste winkel van de stad én het was de zoveelste sluiting in korte tijd in de binnenstad.

“We willen de eeuwenoude traditie een beetje eren”, zegt de nieuwe eigenaar en uitbater Olivier Reyniers, die samen met WL Invest de zaken aanpakt. “We houden de naam, ook voor ons restaurant.”

Door die naamgeving wil Olivier, die met zijn schoonfamilie ook brasserie Backyard op de Grote Markt uitbaat, de buurtbewoners omarmen. “Want het gaat in een restaurant in de eerste plaats om hen en dan pas om toeristen.” Bijgevolg blijven ook de authentieke gotische letters de gevel sieren.

Hetzelfde respect voor de oude waarden aan de andere kant van het project, dat uitkomt in de Korte Koepoortstraat. “In de panden 6 en 8 komt de ingang van het hotel.” Dat heet Riga, en is genoemd naar M. Riga, waar de mensen vroeger hun koffers voor de Congoboot kwamen kopen. Op de gevel staat nog geschilderd: ‘Alles voor de Reis - M. Riga - Koffers voor Afrika’ blijft behouden. “Hoe toepasselijk kan een opschrift zijn als je achter dezelfde gevel een hotel opent”, meent Olivier Reyniers.

Terug naar het restaurant, waar chef-kok Piet De Buysscher in een open keuken achter glas werkt. “Als we in de Backyard de bistrokaart trekken, moet het hier een gastronomische invulling krijgen. We houden het beperkt met zeven voor- en zeven hoofdgerechten en een viertal desserts. Mijn keuken is een pure keuken, die de seizoenen volgt. We hebben een kaart zonder streken.”

www.indebalans.be, Kaasrui 8, zondag en maandag gesloten, weekdagen 17.30u-22u, zaterdag doorlopend.