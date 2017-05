Fusie tussen politiezone Rupel en zone Mechelen-Willebroek afgeblazen

Hemiksem / Schelle / Mechelen / Willebroek / Rumst / Niel / Boom - Het idee van een mogelijke fusie tussen politiezone Rupel en zone Mechelen-Willebroek werd na samenkomst van de burgemeesters van de vijf Rupelgemeenten afgeblazen. Tegelijk werd beslist dat de Rumstse burgemeester Geert Antonio (N-VA) in de toekomst de raad zal voorzitten.

De laatste weken was binnen de Lokale Politiezone Rupel enige onrust ontstaan over het bericht van een mogelijke fusie met politiezone Mechelen-Willebroek. Dat idee werd door Jeroen Baert (N-VA), de Boomse burgemeester en tegelijk voorzitter van de Rupelpolitieraad in onze krant kenbaar gemaakt.

Geen akkoord

In diverse gemeentebesturen stelden raadsleden uit de oppositie hierover vragen aan de vertegenwoordigers in het politiecollege. In Rumst liet Geert Antonio (N-VA) verstaan dat er absoluut geen akkoord bestond. In Boom eiste Peter De Ridder (Boom Eén) zelfs het ontslag van Jeroen Baert als voorzitter van de vergadering.

De burgemeesters van de vijf Rupelgemeenten kwamen dinsdagnamiddag samen en beslisten de sereniteit te herstellen, de fusie af te blazen en de Boomse burgemeester Jeroen Baert (N-VA) als voorzitter van de raad te vervangen door de Rumstse burgemeester Geert Antonio. Hij blijft voorzitter tot het einde van de bestuursperiode (eind 2018).

“Ik heb op eigen initiatief mijn functie ter beschikking gesteld en op het politiecollege van dinsdag is Geert Antonio dan formeel aangesteld als voorzitter”, verklaart de Boomse burgemeester Jeroen Baert.

Rust brengen

Verder heeft het politiecollege beslist om de goede werking van de Lokale PolitieZone Rupel verder te zetten, en daarom voor 2019, na de volgende gemeenteraadsverkiezingen, geen aanpassingen aan de structuur van de politiezone door te voeren. Hiermee willen de vijf burgemeesters rust brengen in het politiekorps, luidt het.

Het politiecollege is verder van mening dat de optimale werking van de politiezone en de dienstverlening aan de burgers steeds voorop moeten staan. “Indien uit analyses zou blijken dat welke samenwerkingsvorm dan ook een toegevoegde waarde kan betekenen, zal dit verder onderzocht worden”, laat woordvoerster Veronique Wegge van de Lokale Politiezone Rupel weten.