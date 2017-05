Antwerpenaar is beste bartender

Antwerpen - Neushad Ramahat, barman in Cocktails at Nine vlak bij de kathedraal, heeft dinsdag de World Class gewonnen, de competitie voor beste bartender van België.

Alle finalisten kwamen overigens uit Antwerpen. Drie van hen zijn zelfs collega’s in Cocktails at Nine. “Dat was inderdaad heel tof en ik ben ongelooflijk blij. Dit was de derde keer dat ik meedeed”, vertelt Neushad Ramahat.

Neushad komt uit Amsterdam, maar woont ondertussen vier jaar in Antwerpen. Hij mag België deze zomer vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap voor bartenders in Mexico. Vorig jaar haalde Dries Botty op het WK de top zes.