Juncker geeft “nalatigheid” toe in Luxleaks

Brussel - Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft dinsdag erkend dat hij niet voldoende aandacht heeft besteed aan het belang van “billijke fiscale concurrentie” toen hij premier van het Groothertogdom Luxemburg was.

Juncker verscheen dinsdag in de onderzoekscommissie van het Europees Parlement die vorige zomer in de nasleep van de publicatie van de Panama Papers werd opgericht om inbreuken op Europese wetten over belastingontwijking en witwaspraktijken tegen het licht te houden.

“Ik ben voor fiscale concurrentie, maar ze moet billijk zijn en dat is ze niet steeds geweest”, zo verklaarde Juncker. De vroegere Luxemburgse premier gaf toe dat hij “deze dimensie heeft verwaarsloosd” in het verleden.

Het aantreden van Juncker als Commissievoorzitter in de herfst van 2014 werd ondergesneeuwd door LuxLeaks, een reeks onthullingen die aan het licht brachten hoe bedrijven en rijke families via Luxemburg op grote schaal belastingen ontweken.

Dinsdag beklemtoonde Juncker dat hij zich nooit heeft ingelaten met specifieke akkoorden. “Ik heb nooit met een bedrijf over een fiscale maatregel gepraat”, zei Juncker, die aanstipte dat onderhandelingen over rulings met de Luxemburgse fiscus plaatsvonden, niet met ministers. “Dat is een helder principe in Luxemburg, maar niet overal in de Europese Unie.”

De groenen, die in de aanloop naar de zitting nog een rapport over de Luxemburgse manoeuvres rondom de goedkeuring van de Europese spaarrichtlijn publiceerden, betreurden dat Juncker “blind blijft voor het verleden” en “verantwoordelijkheid weigert te nemen voor fouten uit het verleden”. Wel betoonden ze steun voor de stapel maatregelen die de Commissie van Juncker al heeft genomen en nog wil nemen om belastingontwijking te bemoeilijken.

(belga)