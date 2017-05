Nog geen stemming over stemrecht op 16 jaar

Brussel - De bevoegde commissie in het Vlaams Parlement heeft dinsdag nog niet gestemd over het voorstel om jongeren van 16 jaar stemrecht te geven bij de lokale verkiezingen. De stemming is uitgesteld naar volgende week. De meerderheid blijft verdeeld over de kwestie. Regeringspartij N-VA wil niet weten van stemrecht op 16, maar coalitiepartners CD&V en Open Vld wel.

Het Vlaams Parlement buigt zich al een tijdje over de vraag of jongeren al vanaf zestien stemrecht zouden moeten krijgen bij de lokale verkiezingen. De Vlaamse Jeugdraad is vragende partij en enkele weken geleden kwamen ook de jongerenvoorzitters van de partijen pleiten voor dat stemrecht vanaf 16 jaar. Enkel Vlaams Belang Jongeren en Jong N-VA lagen toen dwars.

Vandaag/dinsdag lichtte Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen zijn advies toe in de commissie. Ook hij is voorstander van stemrecht op 16 jaar. Volgens hem tonen verschillende onderzoeken aan dat een verlaging van het stemrecht de politieke betrokkenheid van jongeren vergroot.

Binnen de meerderheid blijven de meningen echter verdeeld over de kwestie. De grootste regeringspartij N-VA blijft pleiten voor het behoud van de leeftijdsgrens op 18. De partij is er bijvoorbeeld niet van overtuigd dat de jongeren zelf vragende partij zijn van een verlaging naar 16 jaar. Coalitiepartners CD&V en Open Vld zijn, net als oppositiepartijen sp.a en Groen, wél voorstander van stemrecht op 16. Maar om dan in dit dossier een wisselmeerderheid te zoeken is meteen een heel grote en politiek risicovolle stap.

Er is daarom dinsdag beslist om de stemming een week uit te stellen. “Om tijdens het Pinksterweekend te bezinnen”, legt CD&V-parlementslid Michel Doomst uit. De meerderheid koopt zich dus wat tijd om de violen te stemmen over de kwestie. Het is afwachten of er tegen volgende week een compromis uit de bus komt.

