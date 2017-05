“Ik ben homo, andersvalide, en ongelofelijk sexy”

Ryan Haddad is een schrijver en acteur, maar heeft ook een handicap. Zijn cerebraal parese of hersenverlamming zorgt ervoor dat hij zijn benen niet volledig kan gebruiken. Wandelen lukt met een looprek, maar daten blijkt wel moeilijker te zijn voor de 25-jarige man.

Hij omschrijft zichzelf als een ‘hairy twink’, vindt dat hij er best mag wezen en is vooral gesteld op zijn harige benen en zijn “gemiddelde, maar respectabele penis”. Dat vertelt hij aan YouTuber Davey Wavey, die in zijn nieuwe reeks #ThisIsMe de soms moeilijke relatie van homomannen met hun lichaam bespreekbaar wil maken.

“Ik denk dat het moeilijkste voor mij, als een homoman met een handicap, was dat ik begon te denken dat ik niet sexy was omdat ik niet benaderd werd door andere mannen”, vertelt Haddad in het openhartige interview.

Ryan Haddad Foto: Davey Wavey

Ondertussen weet hij wel beter, maar dat is niet altijd zo geweest. “Ik begon te geloven dat het betekende dat er iets mis was met mij. Maar als ik naar mezelf kijk in de spiegel, met of zonder looprek, weet ik dat ik er heel goed uitzie, toch? Ik ben 25 en ik heb begrepen dat ik goed genoeg ben.”

“Mannen hebben gewoon de kennis of het begrip niet dat nodig is om iemand te benaderen die sexy is met een looprek, of in een rolstoel, of met een stok, of wat hun handicap ook mag zijn.”

“Ik ben sexy genoeg”, besluit hij. "Ik heb gewoon iemand nodig die emotioneel en mentaal sexy genoeg is om dat te kunnen zien.”