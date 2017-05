“Wie om half 4 aan de schoolpoort wil staan, moet ’s avonds laptop weer openklappen”

Laat ouderschapsverlof toe voor één week. Het voorstel dat de vrouwenbeweging van CD&V op Moederdag deed, zint onderneemster Inge Geerdens wel. “Maar flexibiliteit moet van de twee kanten komen. Ouders die om half 4 aan de schoolpoort willen staan, moeten ’s avonds hun laptop weer willen openklappen”, zegt de CEO van CVWarehouse bij Radio 1.

Ouders die ouderschapsverlof willen opnemen, moeten dat vandaag voor minstens een maand aanvragen. Een week is geen optie, terwijl dat voor bepaalde schoolvakanties net heel handig zou kunnen zijn. Zo zei de vrouwenbeweging van CD&V op Moederdag, en zo denkt ook CEO Inge Geerdens erover. “Het is ook goed voor alleenstaande ouders die hun kinderen in co-ouderschap opvoeden. Zij krijgen op die manier de flexibiliteit die ze verdienen.”

Maar Geerdens zegt er bij Radio 1 meteen bij dat ze er ook een stevige ‘maar’ achter durft zetten. “Want – laten we eerlijk zijn – een groot deel van de maatregelen voor een betere balans tussen werk en privé, betekent vooral extra verlof”, aldus de onderneemster. “En dat raakt KMO’s – en zeker de hele kleine bedrijven – in het hart, want elke medewerker speelt er een cruciale rol. Back-up is niet altijd haalbaar. Met andere woorden: vaak komt het extra werk op de schouders van de collega’s en de bedrijfsleider terecht.”

Om problemen te vermijden, hoopt Geerdens dat de werkgevers betrokken worden bij de onderhandelingen. “Dat zou niet meer dan logisch en niet minder dan nodig zijn. “In een ideale situatie komen we tot beslissingen die de werknemers én de werkgevers gelukkig maken. Finaal gaat het natuurlijk om de mens die voortdurend streeft naar een optimale balans tussen werk en privé, want ook bedrijven kunnen genieten van die voordelen. Werknemers die de balans hebben gevonden, worden minder ziek, krijgen geen burn-out en zijn gelukkiger, creatiever en productiever.”

Als de werknemers meer flexibiliteit willen, zullen ze er zelf ook meer moeten tonen, vindt de CEO. “Iedereen is verantwoordelijk, niet alleen de bedrijven. En niet alleen de overheid. Het is een kwestie van geven en nemen. Dat betekent dat het inderdaad fijn is om de kinderen om half 4 aan de schoolpoort te gaan halen, maar dat ’s avonds de laptop nog opengeklapt moet worden en er nog een uurtje doorgewerkt moet worden. Zodat het bedrijf ook verder kan.”

Ze is dus fan van meer flexibiliteit. “Maar dan wel met maatregelen die in overleg genomen worden, die alle partijen vooruit helpen en waarbij iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Enkel zo worden we er allemaal beter van.”