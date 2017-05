Opgepakte cipier zit weer thuis, maar mag gevangenis niet binnen

Ravels - Cipier Gert B. (31) uit Ravels heeft slechts enkele dagen in voorarrest doorgebracht. De man, die banden zou hebben met topcrimineel Jeroen van den Elshout, zit thuis en moet zich ter beschikking houden.

De speurders keerden op 27 april de villa van Van den Elshout in het Paardenwiel in Poppel (Ravels) binnenstebuiten. Dat was op het eerste gezicht opmerkelijk, want de crimineel werd begin april uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Amerikanen verdenken hem betrokken te zijn bij plannen voor de smokkel van duizenden kilo’s cocaïne van Zuid-Amerika naar Nederland.

Diezelfde dag gingen de speurders ook langs bij Gert B., een cipier in de gevangenis van Turnhout. De man werd opgepakt op verdenking van drugshandel in vereniging, oplichting en valsheid in geschrifte. De raadkamer verlengde op 2 mei zijn aanhouding.

Maar drie dagen later besliste de onderzoeksrechter dat hij de gevangenis van Hasselt mocht verlaten. “De onderzoeksrechter heeft het bevel tot aanhouding opgeheven onder de verplichting om bij alle proceshandelingen aanwezig te zijn”, zegt Inge Delissen, woordvoerster van het parket in Turnhout.

In een gsm die was aangetroffen in de cel van Van den Elshout stond een foto van Gert B. bij de villa van de Nederlander in ­Poppel met een pakje in de hand. De cipier beweerde dat het om Chinees eten ging voor Van den Elshout. Voor zijn arrestatie liep er al een tuchtprocedure tegen Gert B. Hij mag de gevangenis niet binnen.