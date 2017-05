Kyrgios kijkt uit naar Davis Cup-ontmoeting met België

Na afloop van zijn eerste wedstrijd op Roland Garros liet Kyrgios weten erg uit te kijken naar de halve finale van de Davis Cup (15-17 september) in Brussel tegen België. De onvoorspelbare Kyrgios mikt met Australië voluit voor de eindzege van de landenbeker.

“Ik kijk heel erg uit naar de halve finale van de Davis Cup”, opende Kyrgios. “Mijn laatste drie ontmoetingen in de Davis Cup waren telkens mooie ervaringen. Dat motiveert me en pusht me om het beste uit mezelf te halen. Hopelijk lukt dat in Brussel ook. De Davis Cup is alleszins altijd een leuke week. Ik hou van de sfeer die rondom de wedstrijden hangt.”

Het feit dat de ontmoeting in Brussel op gravel, de ondergrond waarop de Australiërs zich het minst comfortabel voelen, doorgaat, stoort Kyrgios niet. “De ondergrond maakt me niets uit. Ik ben gewoon blij bij het team van kapitein Lleyton (Hewitt, red) te horen. Hopelijk is Thanasi (Kokkinakis, red) tegen dan verlost van zijn blessureleed en kunnen we ook op hem rekenen. Ten slotte hebben we ook Peers en Groth in het dubbelspel. Met de diepte van ons team zit het zeker goed.”