Android-oprichter brengt eigen smartphone op de markt

Essential, het bedrijf achter de bedenker van het succesvolle Android-besturingssysteem Andy Rubin, heeft dinsdag zijn eerste smartphone voorgesteld. Het hebbeding moet de betere smartphones bij concurrenten Samsung, Huawei en Apple het vuur aan de schenen leggen.

Het Essential-toestel heeft een erg grote display met gebogen randen, in navolging van concurrent Samsung die eerder al een smartphone met zo’n “edge-scherm” op de markt bracht. In tegenstelling tot bij de meeste concurrenten is het Essential-toestel uit titanium gemaakt en niet uit aluminium, wat het robuuster zou moeten maken.

Het toestel draait op Android en zou ongeveer 699 dollar (626 euro) gaan kosten. De smartphone wordt eerst in de Verenigde Staten gelanceerd, maar een exacte datum is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk of en wanneer de Essential Phone ook op de Europese markt verschijnt.

Andy Rubin belandde in 2005 bij Google toen het bedrijf zijn start-up Android overnam. Onder Rubin’s leiding groeide het besturingssysteem uit tot wereldwijde marktleider. In 2014 verliet Rubin Google om opnieuw een eigen start-up uit de grond de stampen.

