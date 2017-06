Sinksenfoor in miniatuur: alle dagen kermis in atelier van Vannas

In het atelier van Vannas in Antwerpen is het alle dagen kermis. “Ik droom ervan om de hele Sinksenfoor in minatuur na te bouwen”, zegt Danny Van Assche (55). “Als jonge gast stond ik al op de Antwerpse Sinksenfoor toen de eerste wagens aankwamen. Ik wilde zien hoe dat werkte, hoe ze die attracties opbouwden. En soms mocht ik ook meehelpen.” Voor Danny Van Assche is er geen liefde zo groot als die voor de foor in ’t klein.

De geur van smoutebollen, flikkerende fluolichtjes en opgewonden tienerkreten. Het is weer de tijd van het jaar, de Sinksenfoor is daar! “Ik herinner me nog de eerste keer dat ik naar de kermis ...