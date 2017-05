Openbaar ministerie vordert achttien jaar cel voor moord op stiefzoon

Leuven - Het openbaar ministerie heeft dinsdag voor de correctionele rechtbank van Leuven achttien jaar opsluiting gevorderd voor Aloïs D.S. voor de moord op zijn gehandicapte stiefzoon. De procureur vroeg ook een terbeschikkingstelling van tien jaar, onder controle van de strafuitvoeringsrechtbank.

Aloïs D.S. (70) wordt beschuldigd van moord op zijn stiefzoon Luc Baeyens (48) in hun woning in Tremelo op 29 juli 2015. De verstandelijk gehandicapte Baeyens, die leed aan het syndroom van Koolen-de Vries, is gestorven door verstikking met een hoofdkussen. Zijn stiefvader probeerde zich diezelfde nacht van het leven te beroven.

Volgens procureur Hans Van Espen liep D.S. al dagen rond met het plan om zijn stiefzoon te vermoorden. “Dat staat te lezen in zijn brieven van 20 juli 2015. Er waren andere mogelijkheden om Luc te verzorgen, maar Aloïs nam geen initiatief en luisterde niet naar voorstellen. Hij verschuilt zich achter de heilige belofte aan zijn vrouw Julienne dat hij na haar dood voor haar zoon zou zorgen. Er zat niets anders op dan Luc al vooruit te sturen, naar de hemel. Hij doet alsof het slachtoffer zelf aangaf dat hij naar zijn mama wilde. Maar Luc wilde helemaal niet sterven.”

De procureur beschreef hoe D.S. zijn stiefzoon met blote handen versmacht heeft. “Luc moest zijn ogen sluiten en kreeg een kussen over het hoofd. Omdat hij hard tegenspartelde, greep Aloïs hem bij de bovenarmen en ging hij op zijn gezicht zitten. Hij kon nog stoppen, maar de volgehouden inspanning wijst op een plan. Het gebruik van opeenvolgende technieken is volgens het Hof van Cassatie een bewijs van voorbedachtheid. Voor zijn eigen zelfdoding was er geen enkele voorbereidende handeling.”

Volgens de nieuwe regelgeving van Potpourri II kan D.S. maximaal dertig jaar cel krijgen als er verzachtende omstandigheden worden aangetoond. De raadkamer zag er drie: blanco strafregister, gevorderde leeftijd en specifieke gemoedstoestand door het verlies van de partner. Van Espen wees die van de hand. “Hij toont geen spijt of berouw. Luc doden was naar zijn eigen zeggen de beste oplossing.”

Volgens het psychologisch verslag is de kans op recidive niet uitgesloten. “Aloïs wil gerust gelaten worden en gewoon kunnen terugkeren naar zijn appartement in Middelkerke. Maar na zijn ongeloofwaardige verklaringen op de eerste dag van het proces is een effectieve straf aangewezen”, stelde Van Espen. “Met achttien jaar heeft hij in de praktijk nog goed vijf jaar cel voor de boeg.”

