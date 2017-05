Zomer van Antwerpen speelt in containerpark

Antwerpen / Berchem / Antwerpen 2018 - Van 16 juni tot 3 september neemt Zomer van Antwerpen weer de stad in. Meer dan ooit pakt het stadsfestival uit met voorstellingen op bijzondere locaties. Zo wordt er theater gespeeld in het Koninklijk Atheneum aan de Rooseveltplaats, maar evengoed in het containerpark van Berchem. ”Soms tikken we de plekken zelf op de kop, soms moeten verhuizen we uit noodzaak”, vertelt programmator Patrick De Groote.

Dat is het geval voor het luik van de openluchtfilms, die wegens werken aan de Kaaien er niet langer spelen in een hangar, maar in de Panamaloods aan de Droogdokken. Ook op Linkeroever strijkt Zomer van Antwerpen tweemaal neer: Comp. Marius speelt een bewerking van Dickens’ laatste roman bij SRNA Schelde aan de Beatrijslaan, Muziektheater Transparant speelt ‘Nachtschade’ in de stek van het voormalige Theater aan de Stroom.

Loods Antigoon

De loods Antigoon, op de kruising van de Haïfastraat en de Hamburgstraat, werd opgeknapt en wordt door Zomer van Antwerpen nu voor het eerst in gebruik genomen. Het Brusselse dansgezelschap van Anne Teresa De Keersmaeker presenteert er ‘Rosas danst Rosas’. Deze dansklassieker wordt in de nieuwe formule Summerlab, bij wijze van workshop, ook aan jongeren aangeleerd in de Zomerfabriek.

Het Koninklijk Atheneum, waar Willem Elsschot school liep, biedt dan weer plaats aan een theaterbewerking van diens roman ‘Een ontgoocheling’. Tegelijk loopt er een audiotour door de school waarbij leerlingen het hebben over hun verwachtingen en desillusies. De dansers van Keski.e.space krijgen de prijs voor de bijzonderste locatie: het containerpark van Berchem. De dansers spelen er niet op een tribune, maar in en rond containers.

Ticketverkoop niet meer in Zomerfabriek

De ticketverkoop van Zomer van Antwerpen start op 10 juni. Voor het eerst vindt er geen ticketverkoop meer plaats in de Zomerfabriek, maar kunnen tickets meteen telefonisch en online besteld worden. Meer info over het programma van Zomer van Antwerpen en de ticketverkoop vindt u op www.zva.be.