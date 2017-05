Deze tampons op ongewone plaatsen hebben een belangrijke boodschap

Een tampon wordt al eens snel weggemoffeld in een handtas of zak omdat er nog steeds een taboe hangt rond alles wat met maandstonden te maken heeft. Daar wil de de Instagramaccount Tampons in Beautiful Places iets aan veranderen.

Een tampon in de bergen, in de winkelrekken of in de keuken, op Tampons in Beautiful Places zie je het allemaal voorbijkomen. Het gaat niet enkel om de foto's, maar het wil daarmee ook een feministische boodschap uitdragen: maandstonden en tampons zijn helemaal niets om je over te schamen. Integendeel.

Initiatiefnemer Rose Lambert-Sluder begon met het Instagraprofiel toen Trump tot president werd verkozen. "Na de verkiezingen voelde ik me misselijk en in mijn omgeving waren er heel wat mensen die zich ook zo voelden. Onze harten waren gebroken", vertelt ze aan Metro.co.uk. "Ik wou reageren met iets wat het tegenovergestelde daarvan was. Iets luchtig en speels, maar met ruimte voor serieuze gedachten. Daarom begon ik uiteindelijk met #tamponsinbeautifulplaces."

