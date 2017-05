‘Drug van de jihadisten’ duikt op in Frankrijk

De Franse douane heeft zo’n 135 kilo captagon, een pepmiddel dat “de drug van de jihadisten” wordt genoemd, onderschept in januari en februari. De drugs doken op in de Parijse luchthaven Charles de Gaulle en werden meteen in beslag genomen. Dat maakte de Franse douane dinsdag bekend op haar website.

De douane vond de naar schatting 350.000 pillen in twee mallen die uit Libanon kwamen en via Tsjechië naar Saoedi-Arabië zouden gaan. De douaniers deden de vondst op 4 januari. Achttien dagen later onderschepte de douane nog eens 67 kilo captagon.

De pepmiddelen op basis van amfetamine worden gekenmerkt door de inscriptie met de dubbele “C”. De psychostimulantia zouden gebruikt worden door jihadisten tijdens een aanslag omdat het euforie opwekt en honger en vermoeidheid in de kiem smoort.

(belga)