Ken je de broertjes Hanson nog? Ze hebben samen twaalf kinderen, zo blijkt

De Amerikaanse broertjes Hanson deden in de jaren 90 wereldwijd meisjesharten sneller slaan, maar rond de eeuwwisseling was de populariteit van het ‘MMMBop’-trio al flink getemperd. Ze traden uit de schijnwerpers, maakten platen, eigen bier en stichtten een gezin. Intussen hebben de zeer katholieke Isaac (36), Taylor (34) en Zac (31) samen twaalf kinderen.

De oudste boer Isaac, die elf jaar was toen Hanson doorbrak, trouwde in 2006 met zijn grote liefde Nicole Dufresne. Een jaar later werd hun eerste zoon geboren: Clarke Everett. In 2008 volgde zoon James Monroe en hun dochter Nina Odette zag het levenslicht in 2014.

Taylor, gaf zijn jawoord in 2002 na een relatie van drie jaar met een grote fan Natalie Anne Bryant. Zij spannen met vijf kinderen de kroon wat gezinsuitbreiding betreft. Hun zonen luisteren naar de namen Jordan Ezra, River Samuel Hanson en Viggo Moriah. Hun twee dochters heten Penelope Anne en Wilhelmina Jane.

Zachary Hanson, de jongste van de broertjes, trouwde in 2006 met Kate Tucker. Hij leerde ze kennen toen hij amper veertien was in de backstage na een concert in Atlanta en naar eigen zeggen had hij geen seks voor het huwelijk. Daarna ging het snel... Tussen 2008 en 2016 hebben ze samen vier kinderen gekregen. John Ira Shepherd, Junia Rosa Ruth, George Abraham Walker en Mary Lucille Diana.

Nog enkele weetjes: de broers leerden hun vrouwen allemaal kennen voor, tijdens of net na een concert. Momenteel zijn ze nog muzikaal actief, op vrijdag 9 juni treden ze zelfs op in de Antwerpse Trix om de 25ste verjaardag van hun grootste hit te vieren. Sinds enkele jaren brouwen de drie ook een eigen bier: MMMHops.