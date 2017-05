Dit zijn de zes finalisten van de Maanrockrally

Mechelen - De zes finalisten voor de editie 2017 van de Maanrockrally in Mechelen zijn bekend. De finale vindt plaats op Maanrock (van 25 tot 27 augustus) op het Apart Podium, waar de bands het beste van zichzelf zullen geven. De winnende band gaat niet alleen met de eer lopen, maar krijgt een felbegeerde plaats tussen de sterren, op de affiche van Maanrock 2018.

De 21 geselecteerde bands (gekozen uit 385 inschrijvingen) speelden de afgelopen weken de pannen van het dak tijdens de preselecties voor een volle zaal in het Cultuurcentrum Mechelen.

Dat resulteerde in de volgende zes finalisten: Anysa; Thyself; Coyote Melon; Camp Rebecca; Lighthousing en Pelican Bay. Een professionele jury, samengesteld uit organisatoren van Mechelse festivals en professionals uit de muzieksector, bepaalt wie binnen deze afvalrace de overwinning behaalt.

“Ook dit jaar hadden we zoals altijd een hoog aantal inschrijvingen. Dit geeft toch aan dat de Maanrockrally leeft bij jongeren. Het feit dat ze de kans krijgen om zich in de kijker te spelen bij een professionele jury en het vooruitzicht op een podiumplaats op Maanrock, maken de rally erg populair”, aldus schepen van Jeugd Greet Geypen.

Op 27 augustus, slotdag van Maanrock, weten we dan wie de opvolger wordt van Frie Maline die dit jaar in het gezelschap van o.a. Stan Van Samang, Soulsister, Starsailor op de affiche van Maanrock prijkt. Voor de winnaar is er namelijk een plaatsje op de affiche van volgend jaar, net als een geldprijs.