Schoolcheques voor gezinnen in financiële moeilijkheden

Rijkevorsel - Het gemeentebestuur start vanaf volgend schooljaar met onderwijscheques. Op die manier worden gezinnen die het financieel moeilijk hebben, geholpen met bij de betaling van de facturen van de lagere school.

Ouders van kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg of een attest leefloon van het OCMW bezitten, krijgen in de loop van september onderwijscheques toegestuurd per post. Per schooljaar worden zeven onderwijscheques van 10 euro toegekend.

De Rijkevorselse lagere scholen werken actief mee aan het project. Ouders van kinderen die les volgen in een andere lagere school en ook recht hebben op onderwijscheques kunnen de gemeente contacteren om eventuele afspraken te maken met de school in kwestie.