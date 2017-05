Dierenrechten-activisten verven standbeeld ’De kleine zeemeermin’ in het rood

’De kleine zeemeermin’, het wereldberoemde standbeeld in de Deense hoofdstad Kopenhagen, is opnieuw het slachtoffer geworden van vandalisme. Deze keer is het beeld in het rood geverfd, wellicht door dierenrechtenactivisten. Dat heeft de Deense politie dinsdag laten weten.

De krant Politiken drukte een foto af van het ‘toegetakelde’ standbeeld. Op de grond is met dezelfde rode verf de boodschap aangebracht: “Denemarken, verdedig de grienden van de Faeröereilanden.”

Foto: AFP

Die autonome Deense eilandengroep in de Noord-Atlantische Oceaan is elk jaar het decor van een bloedige traditie, de ’grindadrap’, waarbij lokale vissers grote groepen grienden, een walvissensoort, in een baai of fjord jagen om ze er vervolgens collectief af te slachten, met letterlijk een rode zee tot gevolg.

’De kleine zeemeermin’ zit sinds 1913 op een rots in de baai van Kopenhagen en is het hoofdpersonage uit het gelijknamig sprookje van Hans Christian Andersen. Het beeld werd al twee keer onthoofd en verloor ook al eens een arm. Daarnaast werd het ettelijke keren beklad. In 2004 kreeg de zeemeermin een boerka aangemeten om te protesteren tegen de Turkse kandidatuur voor de Europese Unie.

Foto: AFP

Foto: AFP