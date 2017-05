Argentijns international Musacchio tekent tot 2021 bij AC Milan

De Argentijnse international Mateo Musacchio (26) heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot 2021 bij AC Milan. Dat bevestigt de Italiaanse club dinsdag.

Musacchio, een centrale verdediger met zes caps achter zijn naam, komt over van het Spaanse Villarreal. Met de transfer, die al een tijdje in de lucht hing, is naar verluidt 18 miljoen euro gemoeid.

De Argentijn speelde sinds 2009 voor Villarreal, dat hem weghaalde bij River Plate.

AC Milan beëindigde het seizoen in de Serie A op plaats zes en plaatste zich daarmee voor de derde voorronde van de Europa League.