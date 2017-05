Brussel en Tour de France pakken groot uit met Grand Départ, met Eddy Merckx op de eerste rij

De Tour de France gaat in 2019 van start in Brussel, dat nieuws geraakte vanochtend al bekend maar werd vanmiddag op het stadhuis van Brussel officieel bevestigd. Tourorganisator ASO koos voor de vijfde Tourstart ooit in ons land om Eddy Merckx te eren. “De Kannibaal” won in totaal vijf keer de Ronde, een eerste keer in 1969 exact 50 jaar geleden, en zat op de persvoorstelling fier op de eerste rij.

De Tour de France start in 2019 in Brussel: exact 50 jaar na eerste zege van Merckx vertrekt grootste wielerwedstrijd ter wereld in onze hoofdstad!

De start in Brussel is de vijfde keer dat ons land de Grand Départ onvangt. Eerder ging de Tour al van start in Luik (2004 en 2012), Brussel (1958) en Charleroi (1975).

Of de Tour in 2019 start met een proloog of een rit in lijn is nog niet duidelijk. Het lijkt er wel op dat Brussel alleen maar zal instaan voor de openingsetappe. Of daarna nóg Belgische etappes volgen, is niet duidelijk.

Lof voor Eddy Merckx

Tourbaas Christian Prud’homme stak zijn bewondering voor Eddy Merckx op de persvoorstelling niet onder stoelen of banken: “Meneer Merckx, u bent de grootste wielrenner aller tijden. Meneer Merckx, u bent een Seigneur.”

Prud’homme legde echter ook een link tussen de hoofdsteden van Frankrijk en Brussel na enkel terroristische aanslagen. “Brussel en Parijs hebben de afgelopen veel geleden, het is dan ook een eer om de Grand Départ hier in 2019 te houden.” Iets wat de Parijse burgemeester Anne Hidalgo beaamde: “Parijs en Brussel hebben veel gemeen.”

Ook ex-winnaar Bernard Hinault was van de partij: “Eddy was mijn idool. Het is een eer om hem een hommage te schenken.”

Voor Brussels burgemeester Yvan Majeur is het een prestigeproject: “We zullen laten zien dat Brussel meer is dan een administratieve stad.”

(later meer)

Dit jaar wordt de Grand Départ van 104de Ronde van Frankrijk gegeven in het Duitse Düsseldorf, volgend jaar start de Tour in eigen land met de eerste etappe in de Vendée.

