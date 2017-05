Overleden echtgenoot op speciale wijze herdacht

Niel - Weduwe Marina De Joode uit Niel herdenkt haar overleden echtgenoot op een heel bijzondere manier. Omdat Leo De Joode iedere dag voor een wandeling naar de Broeklei trok, plantte Marina op de eerste sterfdatum van haar man twintig bomen in de Broeklei als herdenking.

“Mijn echtgenoot ging iedere dag, winter en zomer, wandelen langs de Broeklei en de Rupeldijk”, aldus de weduwe. “Van zo’n wandeling genoot hij met volle teugen. Zelfs wanneer hij ziek werd, kon je hem niet van zijn wandelingen afhouden. Hij noemde de Broeklei zijn ‘mijmerlaantje’. Zo ontstond het idee om Leo met een speciaal gebaar te herdenken.”

“Ik nam contact op met de voorzitter van Natuurpunt, Erik De Keersmaecker. Ik vroeg hem of het mogelijk was in de Broeklei een aantal bomen aan te planten. Erik De Keersmaecker ging onmiddellijk op mijn voorstel in. Er werden twintig zomereiken besteld, jong, kwetsbaar en mooi. Met verschillende vrijwilligers van Natuurpunt en in aanwezigheid van mijn familie werden de zomereiken aangeplant. Aan elke Boom werd een herinneringstekst en een rood hartje bevestigd. Ik ben ervan overtuigd dat Leo dit van bovenaf zal waarderen.”

Marina De Joode begeeft zich iedere dag naar de Broeklei. “Ik word er als het ware naar toe getrokken”, aldus de vrouw. “Ik heb vastgesteld dat er regelmatig teksten verdwijnen. Ik vind dat niet erg. Allicht vinden de mensen de teksten mooi. Ik zorg er wel voor dat er andere teksten komen.”