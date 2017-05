Gladiolen is er klaar voor: van Clement Peerens tot en met Eddy Smets

Olen - De paarse festivaltent van Gladiolen kleurt opnieuw de skyline van Onze-Lieve-Vrouw Olen. Het tweedaagse muziekgebeuren is al een poos helemaal uitverkocht.

De weide van Gladiolen zal vrijdag en zaterdag weer afgeladen vol staan. “Het is bloedheet tijdens het opbouwen maar straks wordt het gelukkig wat koeler, zodat we geen bijzondere hittemaatregelen moeten nemen”, zegt mede-organisator Kristof Geens. “Momenteel is het gezellig druk. Je ziet dat het festival leeft. Het is een thema in de basisscholen en vrijdag, een paar uur voor het allemaal echt begint, krijgen we nog kleuters over de vloer en een delegatie van het woonzorgcentrum in de buurt van onze festivalweide. Kinderen en senioren krijgen een rondleiding op maat en kunnen kennismaken met ons terrein.”

Boekel Boulevard

Wie geen kaartje heeft, komt er ’s avonds helaas niet meer in. Als troost is er uiteraard wel Boekel Boulevard. “Dit gratis straatfestival rond de kerk start zaterdag om 13u. Met optredens, kinderacts en leuke randanimatie de geschikte opwarmer voor het gebeuren op de weide.”

De bezitters van een kaartje hebben allemaal wel een optreden aangekruist. Kristof Geens kijkt uit naar de CPeX. Clement Peerens stond in 2000 op de allereerste Gladiolen en keert nu terug. “Met poëtische parels als Dikke Lu, Foorwijf of Vinde gij mijn gat niet te dik in deze rok” legden zij de lat torenhoog voor alle artiesten die de jaren na hen met knikkende knieën ons podium mochten betreden.”