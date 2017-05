Volwassenen behalen fietsdiploma

Mol - Leren fietsen verhoogt de mobiliteit en zelfstandigheid. Daarom organiseert het verkeerspark in Mol lessen voor volwassenen. Negentien vrouwen behaalden zo hun fietsdiploma.

“Elk jaar zijn de fietslessen voor volwassenen in het verkeerspark een groot succes”, zegt schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof (sp.a). “Voor de lessenreeks die in maart startte, schreven in totaal 22 volwassen vrouwen zich in. Maar liefst 19 van hen behaalden na een examen een fietsdiploma en daar waren ze erg trots op.”

Integratie

De fietsende vrouwen zijn afkomstig uit Syrië, Dominicaanse Republiek, Marokko, Irak, Spanje, Iran, Roemenië, Indië, Venezuela, Turkije. “Door hen te leren fietsen hopen we hun mobiliteit en zelfstandigheid te verhogen”, zegt Vanhoof. “Ze kunnen zelf boodschappen doen, deelnemen aan allerlei activiteiten, de kinderen ophalen op school of vlotter gaan werken. Bovendien dragen we als gemeente zo ook bij tot een betere integratie van deze vrouwen.”

Vaardigheden

In totaal gaf een team van twaalf vrijwilligers intensieve fietslessen aan de deelneemsters. Stapsgewijs leerden ze allerlei fietsvaardigheden aan. Zo startten ze met evenwichtsoefeningen op aangepaste fietsen in de veilige omgeving van het verkeerspark. Geleidelijk aan schakelden ze over naar fietsen in het echte verkeer. Ze kregen ook een theoretische les over de wegcode en de verkeersregels. Een examen in het echte verkeer was de kers op de taart om de theorie in de praktijk te oefenen.