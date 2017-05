“Na 50 jaar Sint-Pieterke is het tijd voor iets anders”

Mechelen - Hugo Putzeys (75) en zijn vrouw Christine Guelinckx (67) zijn aan hun laatste weken bezig in tabakshandel Sint-Pieter op de Mechelse Veemarkt. Eind juni laten ze hun zaak over en verdwijnen twee bekende gezichten uit de Dijlestad.

Straffen toebak, het is het minste wat je kan zeggen over de beroepsloopbaan van Hugo Putzeys. Vijftig jaar heeft hij de winkel op de Veemarkt mee gerund. “Ik ben afkomstig van Boom, net als mijn toenmalige vrouw Monique. In 1967 zijn we hier begonnen. We hadden de keuze tussen deze zaak en een schoenwinkel. Het is Sint-Pieterke geworden. Aanvankelijk combineerde ik de winkel met mijn job bij Renault in Vilvoorde. Daar werkte ik acht uur per dag en vervolgens hier nog eens acht uur”, vertelt hij.

Maar in 1988 sloeg het noodlot toe en overleed zijn vrouw op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. “Vanaf dat moment runde ik de zaak op mijn eentje. Een zware periode, want een halfjaar later stierf ook mijn moeder. Plots was ik alleen op de wereld”, zegt hij. In 1992 lachte het geluk hem opnieuw toe, toen hij in de toenmalige Bonaparte op de Veemarkt Christine leerde kennen.

Ondertussen vormen ze al 25 jaar een paar. Even lang al staat de joviale dame mee in de zaak. Niet alleen voor tabak, sigaretten en wenskaarten komen de klanten hier over de vloer, de schoolgaande jeugd vindt er een uitgebreid assortiment snoepgoed. “Vers snoep van twee leveranciers. Daar zijn we om gekend. Ik vind dat leuk, al die kinderen”, zegt Christine. Maar aan elk mooi verhaal komt er een einde. “Er is een tijd van komen en gaan. Na vijftig jaar Sint-Pieterke is het tijd voor iets anders. Ik kan niet werken tot ik in de negentig ben hé”, stelt Hugo, die ooit ook nog een wijnwinkel uitbaatte in Antwerpen.

"Vooral de laatste jaren waren soms iets minder leuk"

Voortaan wil het paar vooral genieten van de rust, letterlijk en figuurlijk. Hun winkel en hun huis in de Mechelse binnenstad hebben ze verkocht. “We verhuizen naar Geetbets, vlakbij Sint-Truiden en niet ver van Hasselt. We hebben daar een huis gekocht”, zegt Christine. Een hele stap beseffen ze. “We zullen Mechelen wel missen, vooral de klanten”, geeft ze aan. “Ik zal vooral moeten wennen aan niks doen. In de winkel zijn we vaak in de weer van zeven uur ’s morgens tot iets na zeven ’s avonds. Vooral de laatste jaren waren soms iets minder leuk. We werden geconfronteerd met twee gewapende overvallen, de diefstal van een auto en verschillende pogingen tot inbraak”, vertelt Hugo.

Dat is ook de reden dat hij en zijn vrouw nooit samen reisden. “Ik durfde de winkel niet alleen laten omdat ik bang was dat alles weg zou zijn als we terugkeerden. Voortaan zullen we dus samen kunnen reizen”, zegt hij. Op dinsdag 27 juni staan ze hun laatste dag in de winkel. Daarna neemt een ondernemer uit Zaventem de zaak van hen over. Vermoedelijk begin juli gaat ze opnieuw open.