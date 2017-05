Danira Boukhriss filmt Eén-programma in Mechelen

Mechelen - Eén komt binnenkort op de proppen met Het Collectief Geheugen, een nieuw luchtig panelprogramma met Danira Boukhriss Terkessidis als host. De opnames vinden plaats in de Jazzzolder in Mechelen.

Het concept: twee duo’s krijgen archieffragmenten én voorwerpen voorgeschoteld uit het verleden (sport, nieuws, politiek, muziek, ...). Aan beide teams om uit te maken of het tot ons collectief geheugen mag of moet behoren of niet. Een derde partij, de geschiedschrijver, luistert naar de argumenten van beide panels en heeft telkens het laatste woord.

Voor Danira Boukhriss (26), die momenteel een tweede seizoen van Over Eten presenteert, is het de eerste keer dat ze zich stort op een luchtig amusementsprogramma. Eerder presenteerde ze Login op Canvas, Koppen XL en maakte ze reportages voor Het Journaal. De opnames van Het Collectief Geheugen vinden vanaf morgen (woensdag) plaats in de Jazzzolder aan het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen. Frieda Van Wijck, Steven Goegebuer, Vincent Byloo en Tomas De Soete zijn de gasten in de eerste opname.