Steun de moslim die wél wil eten tijdens de ramadan

Door toe te geven aan de eisen van conservatieve moslims maken we het de nieuwlichters moeilijk om hun visie op de islam door te drukken, schrijft Dick Wursten, inspecteur voor het protestants godsdienstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het begin van de ramadan is een moment om daar bij stil te staan.

Stel u voor: een drukkerij in een middelgrote stad in een islamitisch land. Het is ramadan. Het nieuwste boek van Rachid Benzine ligt op de pers en moet voor het einde van de week in de boekhandels liggen. ...