Koen Casteels verzekert zich met Wolfsburg van behoud in Bundesliga

Doelman Koen Casteels heeft zich maandag met Wolfsburg van het behoud in de hoogste Bundesliga verzekerd. In de terugwedstrijd van een barrageduel om het behoud versloeg Wolfsburg promotiekandidaat Eintracht Braunschweig met 0-1. De heenwedstrijd had Wolfsburg met 1-0 gewonnen.

Wolfsburg, in 2009 nog kampioen, was pas op de zestiende plaats geëindigd in de eerste Bundesliga en moest het daarom opnemen tegen de nummer drie uit tweede klasse.

VfB Stuttgart, kampioen in de tweede Bundesliga, en runner-up Hannover, komen volgend seizoen Ingolstadt en Darmstadt vervangen op het hoogste niveau.