Geen uitstel voor knip van de Leien: “Uw bijnaam wordt Koen Knip”

Antwerpen - De knip van de Leien komt er gewoon op 5 juni en wordt niet met een maand uitgesteld. Dat was nochtans de noodkreet van oppositiepartij PVDA maandagavond op de Antwerpse gemeenteraad, maar de partij vond geen meerderheid voor die motie. Nochtans klonk in de gemeenteraad heel wat scepsis over de manier waarop het stadsbestuur de werken aanpakt en coördineert, ook vanuit meerderheidspartijen CD&V en Open Vld.

Vanaf 5 juni worden de Leien ter hoogte van het Operaplein onherroepelijk opengeknipt. PVDA had via een motie gevraagd om die knip met een maand uit te stellen, nadat bekend raakte dat De Lijn wegens een personeelstekort een maand eerder in zomerregeling zal gaan. “Wij vragen uitstel totdat u uw huiswerk hebt gemaakt”, opperde Peter Mertens (PVDA).

Wouter Van Besien, Groen-fractieleider, meent dat schepen Koen Kennis de geschiedenis zal ingaan als de man die verantwoordelijk is voor een maandenlang verkeersinfarct. “Ik zie aan de einder al een nieuwe bijnaam opduiken: Koen Knip”, zei hij schamper.

Sp.a meende bij monde van Toon Wassenberg dat de stad de laatste weken teruggrijpt naar een reeks paniekmaatregelen en dat een structureel gecoördineerd plan om in te spelen op grote werken en het verwachte verkeersinfarct uitblijft. CD&V-fractieleider Philip Heylen vroeg zich dan weer af of het kabinet-Kennis er kan voor zorgen dat nutsbedrijven de komende maanden geen onaangekondigde werken kan uitvoeren, om niet nog meer verkeershinder op te lopen.

Schepen Koen Kennis verzekerde dat zijn kabinet al sinds 2014 de werken voorbereidt. Toch moest hij erkennen dat Antwerpen de werken anderhalf jaar lang zullen moeten uitzweten om uiteindelijk tot een positief resultaat te komen.

Later meer

Morgen, dinsdag om 12 uur, komt schepen van mobiliteit Koen Kennis naar de redactie van Gazet van Antwerpen om een uur lang alle lezersvragen te beantwoorden over de knip van de Leien. Stel hier uw vraag aan de schepen.