De maatregel van minister Maggie De Block (Open Vld) om de NIPT voor zwangere vrouwen terug te betalen, wordt enthousiast ontvangen. Maar ouders van kinderen met het downsyndroom zijn niet gelukkig. “De druk om een zwangerschap af te breken, wordt enorm hoog.”

Babs De Wacker en haar man Hans De Mondt uit ’s-Gravenwezel ontdekten na de geboorte dat hun zoontje Maxim (nu 8) het syndroom van Down had. “Na de klassieke combinatietest leek alles in orde. Maar zelfs ...