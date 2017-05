Kritiek op ‘gratis downtest’ bij ouders en experten

Experten en betrokken ouders zetten vraagtekens bij het vrijwel gratis maken van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT), om onder meer het risico op het downsyndroom op te sporen. “De sociale druk om een zwangerschap van een kindje met Down af te breken, wordt veel groter. Dan doe je aan genetische selectie.”

Vanaf 1 juli is de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) helemaal of gedeeltelijk gratis voor zwangere vrouwen. De NIPT kan voor de geboorte de meest frequente chromosoomafwijkingen bij baby’s opsporen, zowel het down-, Edwards- als Pataussyndroom. Volgens experten zal deze maatregel het aantal tests enorm doen stijgen, waardoor ook het syndroom van Down nagenoeg zou verdwijnen.

Zowel medici als Downvereniging Vlaanderen vragen zich ook af of alle artsen hun patiënten wel voldoende correct kunnen informeren over de gevolgen van de test en ouders in spe niet te snel richting – mogelijke onnodige – abortus zullen drijven.

Ook ouders van kinderen met het downsyndroom hebben bedenkingen. “Het wordt normaal gevonden om een zwangerschap van een kindje met downsyndroom af te breken. De sociale druk om dat te doen, wordt veel groter”, klinkt het. “Dan doe je eigenlijk aan genetische selectie. Er is een streven naar het perfecte kind of de perfecte samenleving. Terwijl ook kinderen met het syndroom van Down heel gelukkig en tot veel in staat zijn.”